На Крымском мосту начали запуск системы управления движением

Строители запускают работу автоматизированной системы управления дорожным движением Крымского моста. Об этом сообщает информационный центр проекта.

Система будет обеспечивать «эффективное управление движением, контроль за соблюдением правил дорожного движения, весогабаритный контроль, мониторинг транспортных потоков, информирование водителей и оперативное реагирование на осложнения дорожно-транспортной обстановки». По словам представителя компании — разработчика системы Евгения Саватеева, ПО разработано российскими специалистами.

В состав системы управления входит несколько интегрированных подсистем, которые занимаются мониторингом параметров транспортных потоков. В них входят установленные на мосту и подходах к нему радарные детекторные комплексы, десять автоматических комплексов контроля дорожного движения и автоматические метеостанции. Управление производится через Центральный диспетчерский пункт, находящийся в производственной базе эксплуатационной службы моста на Таманском полуострове.

«Подсистема информирования заранее предупредит водителей не только о затруднениях движения, но и о погодных условиях, состоянии дорожного полотна. Это позволит выбрать оптимальный и безопасный режим движения», — заявил Саватеев.

На прошлой неделе рабочие начали укладывать асфальт и наносить разметку на автодорожную часть Крымского моста. Строительство моста началось в 2015 году, он включает в себя автомобильный и железнодорожный переходы. Движение по автомобильному мосту планируют запустить в мае 2018 года. Железнодорожный мост заработает в 2019 году.