Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,85 61,09 EUR Нал. 76,16 75,18 USD Бирж. 60,89 +0,04 EUR Бирж. 75,19 -0,09 USD ЦБ. 61,32 +0,46 EUR ЦБ. 75,65 +0,25 EUR/USD 1,23 -0,01 BTC/USD Бирж. 8940,80 +259,30 MOEX 2232,66 +0,39% RTS 1145,80 -0,68% Brent 73,71 +0,15% DJIA 24462,94 -0,82% Nasdaq 7146,13 -1,27% FTSE 7368,17 +0,54%
Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге с дождем
Лента новостей
Google прокомментировала проблемы с доступом к ее сервисам в России 13:37, Технологии и медиа «СКА-Хабаровск» вылетел из РФПЛ после поражения от «Динамо» 13:34, Спорт СК начал проверку по факту гибели девочки во время урагана в Москве 13:03, Общество Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге с дождем 13:01, Общество Во Франции эвакуировали крепость Мон-Сен-Мишель после угроз неизвестного 12:45, Общество СК возбудил дела против ликвидированных в Дербенте девяти боевиков 12:37, Общество СМИ узнали о причастности бывшего агента ФСБ к отравлению Скрипалей 12:20, Политика Полы как произведения искусства: что такое «селфит» 12:20, Стиль Число пострадавших от урагана в Подмосковье увеличилось до восьми человек 12:16, Общество Россия и США отказались от участия в докапитализации Всемирного банка 12:09, Политика Шесть человек погибли при взрыве в Афганистане 11:51, Общество Сокращаем расходы: как оптимизировать офисные траты 11:49, РБК и Brother Оппозиционные политики ФРГ высказались за приглашение России на саммит G7 11:47, Политика Синоптики рассказали о рекордном апрельском ветре во время урагана 11:45, Общество Человек погиб при пожаре на северо-западе Москвы 11:33, Общество В Армении задержали лидера ереванских протестов 11:26, Политика Тренер «Севильи» назвал игроков «Барселоны» инопланетянами 11:09, Спорт Власти Армении пошли на силовую акцию против шествия оппозиции в Ереване 11:07, Политика Порошенко заявил о возросшей «ценности» паспорта Украины из-за «безвиза» 11:06, Политика Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 10:57, РБК и Билайн На Кубани завели дело после гибели велогонщицы Плужниковой в ДТП 10:57, Общество Серж Саргсян прервал переговоры с лидером ереванских протестов 10:41, Политика «Динамо» пожаловалось главе МВД на хищения в клубе 10:32, Общество Более 30 человек погибли в результате взрыва в Кабуле 10:23, Общество Мать и трое детей погибли при пожаре в Геленджике 10:05, Общество Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Иркутской области 09:46, Общество МВФ назвал главные риски для мировой экономики 09:40, Экономика В США легкомоторный самолет совершил экстренную посадку на шоссе 09:37, Общество
Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге с дождем
Общество, 13:01
0
Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге с дождем

В Москве и Московской области 22 апреля возможны кратковременные осадки в виде мокрого снега с дождем. Об этом РБК сообщили в пресс-службе центра погоды «Фобос».

«В тыловой части циклона в Москве и Московской области будет облачно, местами возможны кратковременные осадки — дождь с мокрым снегом. Температура — 3–5 градусов. Ветер северный — 5–10 м/с, порывы до 15 м/с», — заявили в пресс-службе.

По словам синоптика, в области столбик термометра покажет от 2 до 7 градусов. Осадки будут носить кратковременный характер и пройдут локально. «Речь идет буквально о минутах», — пояснили в пресс-службе.

Накануне в Центральном федеральном округе России прошел ураган с дождем. В Москве во время непогоды погибла девочка, были ранены 17 человек. В Подмосковье жертвой стихийного бедствия стал мужчина из города Мытищи, еще восемь человек пострадали.

Последствия шторма в Москве. Фоторепортаж Еще 11 фото
Фотогалерея

Как сообщил РБК ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец, максимальная скорость ветра составляла 30 м/с, «такого никогда не было за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений».

Из-за урагана около 900 населенных пунктов (примерно 73 тыс. человек) в Центральном федеральном округе остались без света. В настоящий момент энергетики занимаются ликвидацией последствий стихийного бедствия, указывается на сайте компании «Россети».

«К 2 часам ночи были устранены все технологические нарушения в сети 110 кВ. К утру 22 апреля энергетики практически полностью устранили последствия разгула стихии в сети 6–35 кВ», — заявили в компании. Всего в работах задействованы более 2400 человек и свыше 760 единиц техники.

Теги: мокрый снег , дождь , Москва , Погода , синоптики
Главное
«Динамо» пожаловалось главе МВД на хищения в клубе Общество
Материалы по теме
Число пострадавших от урагана в Подмосковье увеличилось до восьми человек Общество
Синоптики рассказали о рекордном апрельском ветре во время урагана Общество
В Подмосковье восстановлена часть нарушенного ураганом электроснабжения Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.