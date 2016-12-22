Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге с дождем

В Москве и Московской области 22 апреля возможны кратковременные осадки в виде мокрого снега с дождем. Об этом РБК сообщили в пресс-службе центра погоды «Фобос».

«В тыловой части циклона в Москве и Московской области будет облачно, местами возможны кратковременные осадки — дождь с мокрым снегом. Температура — 3–5 градусов. Ветер северный — 5–10 м/с, порывы до 15 м/с», — заявили в пресс-службе.

По словам синоптика, в области столбик термометра покажет от 2 до 7 градусов. Осадки будут носить кратковременный характер и пройдут локально. «Речь идет буквально о минутах», — пояснили в пресс-службе.

Накануне в Центральном федеральном округе России прошел ураган с дождем. В Москве во время непогоды погибла девочка, были ранены 17 человек. В Подмосковье жертвой стихийного бедствия стал мужчина из города Мытищи, еще восемь человек пострадали.

Как сообщил РБК ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец, максимальная скорость ветра составляла 30 м/с, «такого никогда не было за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений».

Из-за урагана около 900 населенных пунктов (примерно 73 тыс. человек) в Центральном федеральном округе остались без света. В настоящий момент энергетики занимаются ликвидацией последствий стихийного бедствия, указывается на сайте компании «Россети».

«К 2 часам ночи были устранены все технологические нарушения в сети 110 кВ. К утру 22 апреля энергетики практически полностью устранили последствия разгула стихии в сети 6–35 кВ», — заявили в компании. Всего в работах задействованы более 2400 человек и свыше 760 единиц техники.