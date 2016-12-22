Число обесточенных населенных пунктов в Центральной России достигло 900

Ураган обесточил 900 населенных пунктов в Центральном федеральном округе (ЦФО), говорится в сообщении Центрального регионального центра МЧС России.



«На территории Владимирской, Ивановской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Московской и Тульской областей нарушено энергоснабжение порядка 900 населенных пунктов с населением около 73 тысячи человек», — сообщают в ведомстве.

По данным МЧС, исключая Москву, от урагана пострадало уже 12 человек.

В ликвидации последствий стихии принимают участие 5 тыс. человек личного состава и 1800 единиц техники.

Накануне сообщалось о более чем 500 обесточенных населенных пунктах в Центральной России.

Ураган прошел по центральному федеральному округу, в частности, по Москве и семи окружающим ее областям. В столице жертвой стихии стала девочка, пострадали 17 человек. В Подмосковье погиб один и пострадали трое. Оценок нанесенного ураганом ущерба пока нет.