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Число обесточенных населенных пунктов в Центральной России достигло 900
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Число обесточенных населенных пунктов в Центральной России достигло 900
Общество, 00:46
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Число обесточенных населенных пунктов в Центральной России достигло 900

Ураган обесточил 900 населенных пунктов в Центральном федеральном округе (ЦФО), говорится в сообщении Центрального регионального центра МЧС России.

«На территории Владимирской, Ивановской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Московской и Тульской областей нарушено энергоснабжение порядка 900 населенных пунктов с населением около 73 тысячи человек», — сообщают в ведомстве.

По данным МЧС, исключая Москву, от урагана пострадало уже 12 человек.

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В ликвидации последствий стихии принимают участие 5 тыс. человек личного состава и 1800 единиц техники.

Накануне сообщалось о более чем 500 обесточенных населенных пунктах в Центральной России.

Ураган прошел по центральному федеральному округу, в частности, по Москве и семи окружающим ее областям. В столице жертвой стихии стала девочка, пострадали 17 человек. В Подмосковье погиб один и пострадали трое. Оценок нанесенного ураганом ущерба пока нет.

Теги: отключение электричества , Центральная Россия , ураган
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