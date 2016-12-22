В Армении задержали лидера ереванских протестов

Полиция Армении задержала лидера акций протеста в Ереване и главу оппозиционной фракции «Елк» Никола Пашиняна. Об этом сообщает портал News.am.

Отмечается, что Пашинян и его сторонники направлялись в административный центр округа Эребуни в Ереване, на улице Арцаха они попытались прорвать полицейское оцепление. В ходе столкновений правоохранители применили против демонстрантов светошумовые гранаты, а также задержали лидера оппозиции. Перед тем как возник конфликт, Пашинян призвал полицию «сложить оружие и присоединиться к народу».

Шествие в Ереване началось после неудачных переговоров Пашиняна с бывшим президентом и вновь назначенным премьер-министром Армении Сержем Саргсяном, которые состоялись в гостинице «Мариотт».

Саргсян заявил, что «Елк», набравшая «7–8% голосов, не имеет права говорить от имени народа». Он также назвал переговоры с оппозицией «ультиматумом, шантажом государства и законных властей». Кроме того, премьер-министр призвал Пашиняна «вернуться в законное поле и пределы логичных действий».

Протесты в Армении начались 13 апреля, активисты митингуют против назначения Саргсяна на пост премьер-министра. Сам политик заявлял, что может «взять на себя другие задачи» только в том случае, если обеспечит безопасное развитие страны и решит проблему Карабаха. В день официального назначения Саргсяна на новую должность 17 апреля Пашинян объявил «бархатную, народную и мирную революцию» в Армении.

Полиция задержала 233 активиста в Ереване 20 апреля, на следующий день были задержаны еще 102 участника акций протеста.