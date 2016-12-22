Серж Саргсян прервал переговоры с лидером ереванских протестов

Бывший президент и вновь назначенный премьер-министр Армении Серж Саргсян прервал переговоры с лидером акций протеста в Ереване Николом Пашиняном и покинул гостиницу «Мариотт». Об этом сообщает портал News.am.

По его словам, оппозиционная фракция «Елк», которую возглавляет Пашинян, набрала «7–8% голосов и не имеет права говорить от имени народа». Саргсян отметил, что переговоры с оппозицией по факту являются «ультиматумом, шантажом государства и законных властей». Он также посоветовал Пашиняну «вернуться в законное поле и пределы логичных действий».

«С нами никто не смеет говорить на языке угроз. Вы не представляете себе ситуацию в стране, власть в Армении перешла в руки народа», — ответил лидер фракции «Елк». «Если вы не принимаете законных требований государства, до свидания», — заключил Саргсян и покинул гостиницу.

Ранее Саргсян заявил, что может «взять на себя другие задачи» после того, как обеспечит безопасное развитие Армении и достигнет «достойного урегулирования» карабахского кризиса.

Протесты в Армении против назначения Саргсяна премьер-министром длятся с 13 апреля. 17 апреля, в день официального назначения Саргсяна на пост главы кабмина, Пашинян объявил «бархатную, народную и мирную революцию» в Армении.

20 апреля в Ереване были задержаны 233 демонстранта. На следующий день на митинге задержали еще 11 человек.