ЕС и Мексика предварительно договорились о зоне свободной торговли

Евросоюз и Мексика достигли предварительного соглашения о новом договоре о зоне свободной торговле, сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление Еврокомиссии и мексиканского Министерства экономики.

Как сообщает агентство, соглашение имеет целью сократить зависимость европейской торговли от вводящих протекционистские барьеры США (в частности, на сталь и алюминий), продолжая политику двусторонних соглашений, одним из которых является соглашение с Японией в 2017 году. ЕС также ведет переговоры о подобных соглашениях с Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем.

Предыдущее подобное соглашение между Брюсселем и Мехико было заключено 21 год назад, в 1997 году и касалось промышленных товраов. Две стороны намерены модифицировать эти договоренности, добавив к ним продукцию сельского хозяйства, услуги, продовольствие, а также синхронизировать стандарты рабочего законодательства и законов, касающихся охраны окружающей среды.

В то же время США, которые вместе с Канадой и Мексикой с 1994 года входят в Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), хотят пересмотреть его и затягивают продление договоренностей с Мексикой. Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании заявлял о невыгодности соглашения для США, а в августе 2017 года — о готовности вывести страну из него. В начале апреля 2018 года Трамп вновь пригрозил выйти из NAFTA, если Мексика не остановит поток нелегальной миграции и наркотрафик. Однако в середине апреля вице-президент Майкл Пенс заявил о возможности завершить переговоры по продлению NAFTA, с Мексикой и Канадой в течение нескольких недель.

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