Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,66 57,15 EUR Нал. 71,18 70,27 USD Бирж. 57,15 -0,11 EUR Бирж. 70,43 -0,04 USD ЦБ. 57,26 -0,50 EUR ЦБ. 70,56 -0,53 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 6816,10 -123,90 MOEX 2270,98 -0,16% RTS 1249,41 +0,19% Brent 69,35 +0,51% DJIA 24103,11 +1,07% Nasdaq 7063,45 +1,64% FTSE 7056,61 +0,17%
Трамп пригрозил Мексике разрывом соглашения NAFTA из-за наркотрафика
Лента новостей
Трамп пригрозил Мексике разрывом соглашения NAFTA из-за наркотрафика 00:41, Экономика В США неизвестный выиграл в лотерею более $520 млн 00:24, Общество Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 01 апр, 23:46, РБК и Билайн Входящая в «Сумму» FESCO объяснила сообщения об обысках в офисах компании 01 апр, 23:41, Общество СМИ узнали об идее Минфина повысить налог на рейсы через Москву 01 апр, 23:35, Бизнес Группа стала группировкой: за что арестовали братьев Магомедовых 01 апр, 23:30, Общество СК возбудил дело против главного архитектора Дербента 01 апр, 23:02, Политика Фильм «Аритмия» стал победителем премии «Ника» в пяти главных номинациях 01 апр, 22:34, Общество Постпред России в ОЗХО анонсировал «ясное предложение» по «делу Скрипаля» 01 апр, 22:16, Политика Уходит эпоха: сможет ли Тулеева заменить «варяг» без опыта в политике 01 апр, 21:59, Политика В Башкирии при столкновении поезда с автомобилем погиб человек 01 апр, 21:50, Общество СКА ответил на предложение Манчини позвать на помощь хоккеистов 01 апр, 21:42, Спорт Китай ответил США введением повышенных пошлин на импорт 128 товаров 01 апр, 21:20, Экономика Порошенко назвал условие для ввода миротворцев ООН в Донбасс 01 апр, 21:17, Политика ЦСКА сократил отрыв от «Локомотива» в чемпионате России 01 апр, 21:01, Спорт «Ак Барс» удвоил преимущество в полуфинале Кубка Гагарина 01 апр, 20:40, Спорт Вдове Евтушенко вручили посмертно присужденную поэту премию правительства 01 апр, 20:22, Общество Путин предложил арестовывать имущество юридических лиц за взятки 01 апр, 20:06, Политика Спасатели вывели 100 человек из общежития в Москве из-за запаха дыма 01 апр, 19:56, Общество Москва направила ОЗХО 13 вопросов по «делу Скрипаля» 01 апр, 19:55, Политика В «Зените» рассказали о предупреждении УЕФА за нарушение допинг-контроля 01 апр, 19:22, Общество Путин предложил усовершенствовать контроль за противодействием коррупции 01 апр, 19:21, Политика Активисты предложили решать мусорный вопрос в Подмосковье на референдумах 01 апр, 19:18, Общество Чемпионат России по футболу. «Ростов» — ЦСКА. Онлайн 01 апр, 19:00, Спорт Востриков обнародовал вырезанные кадры из видео начала пожара в Кемерово 01 апр, 18:41, Общество «Зенит» впервые с декабря победил в чемпионате России 01 апр, 18:34, Спорт Кемеровчанин Востриков заявил о прощении Цивилева за фразу о пиаре на ЧП 01 апр, 18:33, Общество В «Сумме» заявили о штатном режиме работы всех структур компании 01 апр, 18:17, Общество
Трамп пригрозил Мексике разрывом соглашения NAFTA из-за наркотрафика
Экономика, 00:41
0
Трамп пригрозил Мексике разрывом соглашения NAFTA из-за наркотрафика

Президент США Дональд Трамп пригрозил Мексике разорвать с ней Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), если она не остановит нелегальную миграцию и наркотрафик через свою территорию. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

Трамп посетовал, что власти Мексики делают «очень мало, практически ничего», чтобы остановить волны мигрантов, прибывающих в страну с юга, чтобы затем направиться в США. «Они смеются над нашими миграционными законами. Они должны остановить огромные волны людей и наркотиков или я остановлю их дойную корову — NAFTA. Нужна стена!», — написал президент.

Трамп высказывал идею о том, чтобы упразднить Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), в которую входят, кроме США, Канада и Мексика, еще в августе 2017 года. Однако во время переговоров по продлению соглашения в том же месяце его упразднения не произошло. В то же время в октябре американские власти заявили о намерении ограничить срок NAFTA следующими пятью годами, если не удастся прийти к консенсусу с Мексикой и Канадой по поводу его продления.

NAFTA было подписано США, Канадой и Мексикой в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. Идеей соглашения является устранение таможенных и паспортных барьеров, ограничений для инвестиций между тремя странами. Соглашение критиковалось в США из-за переноса американских производств в Мексику — страну с более дешевой рабочей силой, а также из-за стимулирования нелегальной миграции на американскую территорию со всего центральноамериканского и южноамериканского пространства.

 

Теги: Дональд Трамп , Мексика , наркотрафик
Главное
СМИ узнали об идее Минфина повысить налог на рейсы через Москву Бизнес
Материалы по теме
Bloomberg узнал о предложении США ограничить срок действия договора NAFTA Политика
Трамп высказался за упразднение соглашения о свободной торговле NAFTA Политика
Второй раунд переговоров по NAFTA пройдет в сентябре в Мексике Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.