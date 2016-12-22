Трамп пригрозил Мексике разрывом соглашения NAFTA из-за наркотрафика

Президент США Дональд Трамп пригрозил Мексике разорвать с ней Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), если она не остановит нелегальную миграцию и наркотрафик через свою территорию. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

Трамп посетовал, что власти Мексики делают «очень мало, практически ничего», чтобы остановить волны мигрантов, прибывающих в страну с юга, чтобы затем направиться в США. «Они смеются над нашими миграционными законами. Они должны остановить огромные волны людей и наркотиков или я остановлю их дойную корову — NAFTA. Нужна стена!», — написал президент.

Трамп высказывал идею о том, чтобы упразднить Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), в которую входят, кроме США, Канада и Мексика, еще в августе 2017 года. Однако во время переговоров по продлению соглашения в том же месяце его упразднения не произошло. В то же время в октябре американские власти заявили о намерении ограничить срок NAFTA следующими пятью годами, если не удастся прийти к консенсусу с Мексикой и Канадой по поводу его продления.

NAFTA было подписано США, Канадой и Мексикой в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. Идеей соглашения является устранение таможенных и паспортных барьеров, ограничений для инвестиций между тремя странами. Соглашение критиковалось в США из-за переноса американских производств в Мексику — страну с более дешевой рабочей силой, а также из-за стимулирования нелегальной миграции на американскую территорию со всего центральноамериканского и южноамериканского пространства.



