При крушении легкомоторного самолета в Хакасии погибли два человека

В пригороде Абакана (Хакасия) потерпел крушение частный легкомоторный самолет. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Инцидент произошел в Алтайском районе республики.

Следственный комитет сообщил в своем канале в «Там Там», что по факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По данным ведомства, в аварии погибли два человека — пилот и пассажир воздушного судна. Носовая часть самолет разрушена.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что на борту самолета был идентификационный номер. Это свидетельствует о том, что судно не было самодельным.

Источники в Центральном региональном центре МЧС и региональном управлении МВД сообщили, что полет был совершен самовольно: специализированные службы никому не выдавали разрешений на взлет. Бортовой номер судна — RA 0125 A. Имена погибших пока не известны.