В СК назвали версии крушения легкомоторного самолета в Липецкой области

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В Барселоне 315 тыс. человек потребовали освободить каталонских политиков

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В МИДе рассказали о падении «военно-технологического веса» США

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Из-за частичного обрушения здания в центре Москвы эвакуировали 26 человек

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После ударов по Сирии в МИДе увидели стремление США к диалогу с Россией

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