В СК назвали версии крушения легкомоторного самолета в Липецкой области

В Следственном комитете в числе версий крушения легкомоторного самолета в Липецкой области назвали ошибку пилотирования и техническую неисправность. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.
Как отметается в сообщении, в расследовании обстоятельств крушения принимают участие специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Легкомоторный самолет разбился в субботу, 14 апреля, в Усманском районе. Жертвами крушения стали два человека. В том числе среди погибших был заместитель директора по летной подготовке авиационно-технического спортивного клуба (АТСК) «Сапсан» ДОСААФ России Александр Нитовский. По словам директора клуба, самолет был частным и не принадлежал «Сапсану». «Выполняли полет в частном порядке», — рассказал он РБК. Он сообщил, что самолет упал в поле и на земле никто не пострадал.
По факту произошедшего СК начал проверку.