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Во Флориде пять человек погибли при крушении легкомоторного самолета
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Во Флориде пять человек погибли при крушении легкомоторного самолета
Общество, 01:12
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Во Флориде пять человек погибли при крушении легкомоторного самолета

В американском штате Флорида разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились пять человек, сообщает телеканал WFLA со ссылкой на местные власти. Все пассажиры и пилот самолета погибли.

Вместе с тем, управление гражданской авиации США пока официально подтвердила гибель четырех человек при крушении, Двухмоторный Cessna 340 разбился при попытке взлета, достигнув конца взлетно-посадочной полосы. В этот момент в районе аэропорта был сильный туман, из-за чего дальность видимости была ограничена 100 метрами.

По данным местных властей, пилотом самолета был 70-летний пилот-любитель, который летел вместе с двумя своими дочерьми и еще двумя знакомыми семьи на курорт в город Ки-Уэст, где они намеревались отметить Рождество.

Фотографии с места крушения были опубликованы в Twitter.

В Калифорнии 10 декабря легкомоторный самолет при попытке приземления врезался в жилой дом. В результате погибли два человека. 

Теги: авиакатастрофа , США
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