В Липецкой области разбился легкомоторный самолет

Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Липецкой области. Об этом РБК сообщил старший оперативный дежурный ГУ МЧС по региону.
«Да, [разбился] легкомоторный самолет, погибли два человека. Вся остальная информация уточняется», — сообщили в экстренных службах.
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя УМВД по региону Наталью Маслакову, инцидент произошел в Усманском районе, селе Шаршки. «На место выехала оперативная группа, будут разбираться», — уточнила она.
Ранее в Хабаровске упал вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток». На его борту находились шесть человек, все они погибли. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).