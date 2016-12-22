МИД заявил о продолжении контактов с США после ударов по Сирии

В Липецкой области разбился легкомоторный самолет

ЕС призвал Россию и Иран повлиять на Дамаск для предотвращения химатак

Удар по сценарию Трампа: какие цели США поразили в Сирии

Кто из министров живет не только на зарплату

Киев одобрил удары западной коалиции по Сирии

СМИ опубликовали видео с последствиями ударов в Сирии

СМИ узнали о планах экспертов ОЗХО отправиться в сирийскую Думу 14 апреля

ЦСКА обвинил фотографа Reuters в клевете

Хантсман рассказал о связи Вашингтона с Москвой перед ударами по Сирии

ОДКБ проведет экстренное заседание по ситуации в Сирии

Радулов получил вызов в сборную России по хоккею после смены тренера

Турчак встретится с Асадом в Дамаске после ударов США

Париж заявил об использованных в сирийской Думе «хлоре и других агентах»

В Совфеде прокомментировали удары коалиции по Сирии

МИД назвал удар по Сирии «крестом» на переговорном процессе

Умер режиссер фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Милош Форман

Посол России предупредил о последствиях удара США и их союзников по Сирии

В Париже опубликовали доклад о секретной сирийской программе химоружия

Фанаты ЦСКА ответили на обвинения в расизме от английских журналистов

Власти Подмосковья извинились перед жителями за «неудобства» с «Ядрово»

Белоруссия подтвердила новые обвинения против Рыбки и Лесли в Таиланде

В Генштабе задумались о поставках в Сирию С-300

Генштаб России заявил о перехвате сирийскими ПВО 71 крылатой ракеты

Россия привела свои системы ПВО в Сирии в режим боевой готовности

В Волоколамске начался митинг местных жителей против полигона «Ядрово»

Путин заявил о решении созвать экстренное заседание Совбеза ООН по Сирии

Сироткин опередил партнера по Williams в квалификации Гран-при Китая

Митинги в поддержку Башара Асада в Дамаске. Фоторепортаж

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