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Весельницкая подтвердила встречу со следователями сената США
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Весельницкая подтвердила встречу со следователями сената США
Политика, 14:30
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Весельницкая подтвердила встречу со следователями сената США

Адвокат Наталья Весельницкая подтвердила «РИА Новости», что встречалась со следователями американского сената по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США.

«Да, это так», — сказала Весельницкая, отвечая на вопрос агентства, состоялась ли ее встреча со следователями сената США по этому делу. Подробностей адвокат не сообщила.

Американские спецслужбы обвиняют Россию во вмешательстве в выборы президента США 2016 года, а команду Трампа в связях с Москвой. Россия отрицает эти обвинения, Трамп также уверят, что не связан с Москвой. Однако в США по факту предполагаемого вмешательства в выборы ведется расследование, возглавляемое спецпрокурором Робертом Мюллером.

По данным газеты The New York Times, Трамп-младший и Весельницкая встречались в июне 2016 года после выдвижения кандидатуры Дональда Трампа на выборы президента. По данным газеты, сына американского президента заинтересовало предложение российской стороны предоставить компромат на другого кандидата на пост президента США — демократа Хиллари Клинтон. Это официально подтвердил сам Трамп-младший. По словам Весельницкой, она не связана с Кремлем, а встреча была организована в связи с интересом к ситуации вокруг «закона Магнитского» со стороны ее клиента. Адвокат добавила, что готова дать показания в американском сенате.

Федеральный суд Манхэттена подал иск против предвыборного штаба Трампа, России и WikiLeaks 20 апреля. Демократы считают, что ответчики предприняли широкомасштабный сговор, чтобы повлиять на результаты выборов президента США. Предвыборный штаб Трампа заявил, что иск является «последней попыткой» Демократической партии США «обосновать беспочвенные обвинения» во вмешательстве в предвыборную кампанию.

В день подачи иска агентство Assosiated Press со ссылкой на источники, сообщало, что Весельницкая встречалась с членами комитета по разведке сената США в одном из отелей Берлина. Разговор касался в основном досье, в котором говорится о связях американского лидера Дональда Трампа с Россией, подготовленного компанией Fusion GPS по заказу политических противников президента.

Теги: Наталия Весельницкая , сенат США , вмешательство в выборы , Дональд Трамп , Дональд Трамп-младший ...
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