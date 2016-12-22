В заявлении команды предвыборного штаба Дональда Трампа сказано, что иск является «последней попыткой» Демпартии «обосновать беспочвенные обвинения». В штабе пророчат иску провал

Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis / CNP / AdMedia / Global Look Press)

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа заявил, что поданный в пятницу иск Демократической партии против команды предвыборного штаба, WikiLeaks и России о широкомасштабном сговоре с целью повлиять на президентские выборы 2016 года в США является «необоснованным и будет своевременно отклонен».

«Этот необоснованный иск является последней попыткой обосновать беспочвенные обвинения в сговоре с Россией для почти обанкротившейся Демократической партии, которая все еще пытается противостоять воле народа, высказанной на президентских выборах 2016 года», — говорится в заявлении команды предвыборного штаба, которое приводит Reuters.

Иск против предвыборного штаба Трампа, России и WikiLeaks был подан в минушвую пятницу, 20 апреля, ​Национальным комитетом Демократической партии США в Федеральный суд Манхэттена. Демократы считают, что ими был предпринят широкомасштабный сговор с целью повлиять на результаты выборов президента США 2016 года.

В частностями, ответчиками по иску выступают Россия, главное управление Генерального штаба, бизнесмен Араз Агаларов, WikiLeaks и его основатель Джулиан Ассанж, сам Дональд Трамп и некоторые его приближенные, а также глава предвыборного штаба Пол Манафорт и ряд других.

Спецслужбы США обвиняют Россию во вмешательстве в выборы американского президента 2016 года, а команду Трампа в связях с Москвой. Россия все обвинения отрицает, сам Трамп неоднократно подчеркивал, что не имеет никаких связей с Москвой. Тем не менее, предполагаемое вмешательство России в выборы стало предметом расследования в США, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер.