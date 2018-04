МИД прокомментировал невыдачу виз США артистам Большого театра

В ведомстве подчеркнули, что во въезде российским артистам в США не отказывали даже во времена холодной войны. В МИДе добавили, что вряд ли простые американцы скажут спасибо за то, что их лишают общения с русской культурой

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

МИД России выразил сожаление в связи с тем, что власти США не выдали въездные визы приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси. В опубликованном на сайте министерства сообщении говорится, что «до такого не доходило даже во времена холодной войны».

По оценке ведомства, американские власти стремятся отгородить своих граждан от россиян «визовой стеной» и сделать поездки граждан России в США практически невозможными.

В министерстве отметили, что искусство, в том числе балет, «всегда помогало лучше узнать и понять друг друга, растапливать лед недоверия, снижать напряженность в межгосударственных отношениях».

В МИДе добавили, что гастроли Большого театра, считающегося во всем мире «визитной карточкой» России, находили «самый теплый отклик широкой американской публики».

«Вряд ли простые американцы, которых лишают общения с великой российской культурой и встреч с друзьями из России, скажут за это спасибо», — отметили в российском дипведомстве.

О том, что Смирновой и Тиссу отказали во въезде в США, сообщило приложение к газете New York Post — Page Six 19 апреля. Артисты должны были выступать на гала-концерте Stars of Today Meet the Stars of Tomorrow в Линкольн-центре.

В Большом театре сообщили, что не занимались оформлением документов артистов, и, вероятно, инцидент произошел из-за «какого-то технического сбоя при получении артистами рабочей визы».

РБК направил запрос в посольство США в Москве.

Организаторы фестиваля Youth America Grand Prix (YAGP) в Нью-Йорке заявили РБК, что, по мнению иммиграционной службы, Смирнова и Тисси не относятся к группе артистов Большого театра. В YAGP отметили, что это не должно иметь значения, поскольку аналогичную визу, как для группы, организаторы запрашивали и для индивидуальных артистов, и ранее проблем с этим не возникало.

Председатель YAGP Линда Морзе назвала отказ «бессмысленным» и «тревожным знаком» и связала его с осложнением отношений между Россией и США. YAGP оформлял одинаковые визы для всех иностранных артистов.