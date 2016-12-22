СМИ сообщили об отказе во въезде в США приме-балерине Большого театра

Приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой отказали во въезде в США, сообщает приложение к газете New York Post под названием Page Six.
Кроме того, визу не выдали первому солисту театра Якопо Тисси. Оба артиста должны были выступить на гала-концерте в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Отказ в рабочей визе произошел по запросу Департамента внутренней безопасности США 10 апреля.
Организаторы выступления, председатель молодежного танцевального фестиваля Youth America Grand Prix (YAGP) Линда Морзе назвала отказ «бессмысленным» и «тревожным знаком», связав его с осложнением отношений между США и Россией. «Одна из версий — политика. Это моя инстинктивная реакция. Я не могу придумать иного объяснения отказу кроме того, что они [Смирнова и Тисси] русские», — сказала она.
Морзе заверила издание, что в YAGP оформляли одинаковые визы для всех иностранных танцоров. «Даже в худшие времена холодной войны артисты Большого и Мариинского театров приезжали сюда», — подчеркнула она.
В миграционной службе изданию рассказали, что в последнее время не происходило никаких изменений правил на въезд в США.
РБК направил запрос в посольство США в Москве. В пресс-службе Большого театра ответили, что не занимались оформлением документов артистов. «Вероятно, речь идет о каком-то техническом сбое при получении артистами рабочей визы. За точной информацией необходимо обратиться в посольство США, либо к организаторам Youth America Grand Prix», — сказал собеседник РБК.