Организаторы концерта в США объяснили отказ в визе балерине Большого

Организаторы фестиваля Youth America Grand Prix (YAGP) в Нью-Йорке подтвердили РБК, что власти США отказали в предоставлении виз прима-балерине Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси. Артисты должны были выступать на концерте Stars of Today Meet the Stars of Tomorrow. Об этом рассказала представитель отдела YAGP по связям с общественностью Ива Ходгинсон.

«По мнению иммиграционной службы, Смирнова и Тисс не относятся к группе артистов Большого театра. Но это не имеет значения, поскольку аналогичную визу [как для группы] мы запрашивали и для индивидуальных артистов, и ранее проблем не возникало», — сказала Ходгинсон.

Она добавила, что Смирнова и Тисс ​пропустят гала-представление на Stars of Today Meet the Stars of Tomorrow, организатором которого и выступает YAGP, поскольку уже не успеют подать повторные заявки на визы.

Ранее о том, что Смирновой и Тиссу отказали во въезде в США, сообщило приложение к газете New York Post — Page Six. Издание отмечает, что артисты должны были выступать на гала-концерте в Линкольн-центре. Председатель YAGP Линда Морзе назвала отказ «бессмысленным» и «тревожным знаком» и связала его с осложнением российско-американских отношений. По словам Морзе, в YAGP оформляли одинаковые визы для всех иностранных артистов.

РБК направил запрос в американское посольство в Москве. В пресс-службе Большого театра РБК заявили, что не оформляли документы для артистов.