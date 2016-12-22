В Сеуле приветствовали решение КНДР об остановке ядерных испытаний

Южная Корея приветствует решение Пхеньяна остановить ядерные и ракетные испытания, а также закрыть ядерный полигон на севере КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина.

«Решение Северной Кореи — это значительный прогресс в деле денуклеаризации Корейского полуострова. Это создаст благоприятную среду для достижения дальнейшего успеха в предстоящем саммите между КНДР и США», — цитирует агентство заявление Мун Чжэ Ина.

Пхеньян остановит ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет с 21 апреля. Такое решение было принято на пленарном заседании комитета Трудовой партии Кореи лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Президент США Дональд Трамп также приветствовал решение Пхеньяна отказаться от ядерных испытаний и назвал это «большим прогрессом», а также «очень хорошей новостью для Северной Кореи и всего мира». Трамп добавил, что ожидает проведение саммита.

Вместе с тем, в Пентагоне 21 марта прошла встреча министра обороны США Джеймса Мэттиса и его японского коллеги Ицунори Онодеры. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и договорились оказывать максимальное военное давление на Северную Корею. Онодера подчеркнул, что США и их союзникам «не время ослаблять давление [на Северную Корею].

Встреча Ким Чен Ына и Трампа должна состояться в мае-июне текущего года. В ходе саммита стороны планируют обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.