МИД Японии потребовал завершить денуклеаризацию КНДР к 2020 году

Северная Корея должна завершить процесс денуклеаризации к 2020 году. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Таро Кано, сообщает газета Nikkei.

«Мы хотим добиться этого в период правления [президента США] Дональда Трампа, [президента Южной Кореи] Мун Чжэ Ина и [премьер-министра Японии] Синдзо Абэ», — сказал министр. Он добавил, что Пхеньян не будет вознагражден за денуклеаризацию «без ясных и необратимых шагов».

Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ приветствовал решение КНДР об остановке ракетных и ядерных испытаний, а также о закрытии ядерного полигона на севере страны. Однако Абэ добавил, что позиция Японии, США и Южной Кореи по отношению к Северной Корее не изменится.

Оказывать максимальное военное давление на Пхеньян ранее договорились глава Пентагона Джеймс Мэттис и японский министр обороны Ицунори Онодера. Последний подчеркнул, что сейчас «не время ослаблять давление [на Северную Корею].

Решение Ким Чен Ына об остановке ядерных и ракетных испытаний приветствовали Трамп и Мун Чжэ Ин.

Дальнейшее обсуждение по денуклеаризации Корейского полуострова пройдет в мае-июне текущего года на саммите США и КНДР, где впервые встретятся Трамп и Ким Чен Ын.