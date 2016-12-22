Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,82 61,01 EUR Нал. 76,33 75,02 USD Бирж. 60,89 +0,04 EUR Бирж. 75,19 -0,09 USD ЦБ. 61,32 +0,46 EUR ЦБ. 75,65 +0,25 EUR/USD 1,23 -0,01 BTC/USD Бирж. 8874,60 +593,00 MOEX 2232,66 +0,39% RTS 1145,80 -0,68% Brent 73,71 +0,15% DJIA 24462,94 -0,82% Nasdaq 7146,13 -1,27% FTSE 7368,17 +0,54%
Ударная группа ВМС США начала выполнять задачи в Средиземном море
Лента новостей
Ударная группа ВМС США начала выполнять задачи в Средиземном море 06:55, Политика МИД Японии потребовал завершить денуклеаризацию КНДР к 2020 году 06:35, Политика В Японии приветствовали отказ Северной Кореи от ядерных испытаний 05:55, Политика Посольство России попросило объяснить передачу данных по «делу Скрипаля» 05:42, Политика В США и Европе объявили о срочных проверках 700 двигателей Boeing-737 05:22, Общество Мадуро заявил о готовности урегулировать конфликт с Панамой 05:10, Политика В ООН заявили о нехватке средств для оказания гуманитарной помощи Украине 04:57, Общество Во Владивостоке частично обрушилась пристройка столетнего дома 04:31, Общество В Сеуле приветствовали решение КНДР об остановке ядерных испытаний 04:21, Политика Полиция Мексики нашла похищенный кубок УЕФА 04:05, Общество AP узнало о недовольстве Трампа из-за пропущенного звонка Путина 03:48, Политика Министры обороны США и Японии договорились оказывать давление на КНДР 03:31, Политика Франция обвинила Россию в фальсификации заявлений о химатаке в Сирии 03:23, Политика Звезду сериала «Тайны Смолвиля» арестовали по обвинению в работорговле 03:06, Общество Пять человек погибли в ДТП в Кировской области 02:37, Общество В Осло задержали чеченца по подозрению в незаконном хранении взрывчатки 02:25, Общество Министры финансов России и США обсудили санкции 02:06, Финансы Трамп отреагировал на решение КНДР об остановке ядерных испытаний 02:06, Политика В Госдепе назвали Россию и Китай «силами нестабильности» 01:48, Политика Врио главы комитета по занятости Северной Осетии взяли под домашний арест 01:31, Общество Ким Чен Ын объявил об остановке ядерных испытаний 01:18, Политика В Минфине опровергли сокращение объема закупок валюты в апреле 01:03, Финансы Путин поздравил нового главу Кубы с избранием 00:51, Политика The Telegraph узнала о «серьезном прорыве» следствия в «деле Скрипаля» 00:39, Политика Силуанов назвал условие для возвращения рубля к прежнему курсу 00:36, Финансы Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 00:32, РБК и Билайн В Госдепе заявили о стремлении поддерживать «открытый диалог» с Россией 00:23, Политика Штаб Трампа прокомментировал иск демократов о «сговоре с Россией» 00:04, Политика
Ударная группа ВМС США начала выполнять задачи в Средиземном море
Политика, 06:55
0
Ударная группа ВМС США начала выполнять задачи в Средиземном море

Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Harry S. Truman приступила к выполнению поставленных задач в Средиземном море. Об этом сообщает журнал Stars and Stripes.

При этом военные отказались уточнить задачи группы и указать, когда корабли направятся в Персидский залив. Присутствие ударной группы в Средиземноморье «является отражением нашей приверженности безопасной, процветающей и свободной Европе и Африке», отметила вице-адмирал 6-го флота ВМС США Лиза Франчетти.

Какие корабли вошли в состав ударной группы ВМС США в Средиземном море Еще 4 фото
Фотогалерея

Об отправке возглавляемой авианосцем ударной группы ВМС США из порта Норфолк (штат Вирджиния) в Ближневосточный регион стало известно 10 апреля.

В состав ударной группы помимо авианосца вошли ракетный крейсер USS Normandy и эскадренные миноносцы USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman и USS Farragut. Позднее к группе присоединятся еще два миноносца USS Jason Dunham и USS The Sullivans. На кораблях находятся 6,5 тыс. матросов. Позднее к группе присоединился эсминец USS Winston S. Churchill.

Последствия авиаудара западной коалиции по Сирии. Фотогалерея Еще 4 фото
Фотогалерея

Президент США Дональд Трамп направил корабли в Средиземноморье после инцидента в сирийском городе Дума, где предположительно произошла химическая атака. Страны Запада возлагают ответственность за атаку на сирийского президента Башара Асада. В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии. Целью удара были объекты инфраструктуры, на которых производилось химоружие. В Дамаске отрицают причастность к предполагаемой химатаке.

Теги: Средиземное море , ВМС США , Сирия
Главное
The Telegraph узнала о «серьезном прорыве» следствия в «деле Скрипаля» Политика
Материалы по теме
Как моряки ВМС США живут и служат на авианосце «Гарри Трумэн» Общество
Появилось видео выхода авианосца США из порта на Ближний Восток Политика
Генштаб России прокомментировал отправку авианосца США на Ближний Восток Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.