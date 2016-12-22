Ударная группа ВМС США начала выполнять задачи в Средиземном море

Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Harry S. Truman приступила к выполнению поставленных задач в Средиземном море. Об этом сообщает журнал Stars and Stripes.

При этом военные отказались уточнить задачи группы и указать, когда корабли направятся в Персидский залив. Присутствие ударной группы в Средиземноморье «является отражением нашей приверженности безопасной, процветающей и свободной Европе и Африке», отметила вице-адмирал 6-го флота ВМС США Лиза Франчетти.

Об отправке возглавляемой авианосцем ударной группы ВМС США из порта Норфолк (штат Вирджиния) в Ближневосточный регион стало известно 10 апреля.

В состав ударной группы помимо авианосца вошли ракетный крейсер USS Normandy и эскадренные миноносцы USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman и USS Farragut. Позднее к группе присоединятся еще два миноносца USS Jason Dunham и USS The Sullivans. На кораблях находятся 6,5 тыс. матросов. Позднее к группе присоединился эсминец USS Winston S. Churchill.

Президент США Дональд Трамп направил корабли в Средиземноморье после инцидента в сирийском городе Дума, где предположительно произошла химическая атака. Страны Запада возлагают ответственность за атаку на сирийского президента Башара Асада. В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии. Целью удара были объекты инфраструктуры, на которых производилось химоружие. В Дамаске отрицают причастность к предполагаемой химатаке.