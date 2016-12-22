СМИ узнали о недовольстве Трампа из-за пропущенного звонка Путина

В январе 2017 года президент США Дональд Трамп выразил недовольство работавшему тогда его помощником по небезопасности Майклу Флинну из-за того, что не был вовремя проинформирован о звонке президента Владимира Путина. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Об инциденте стало известно из записки Джейсма Коми, бывшего директора ФБР, которая была направлена в Конгресс 20 апреля. В документе речь идет об обеде в Белом доме 28 января 2017 года. По словам Коми, Трамп пожаловался на отсутствие у Флинна «здравого смысла», поскольку он своевременно не сообщил американскому лидеру о важном звонке. В записке не указывается, кто именно звонил Трампу, но по словам источников Associated Press, это был Владимир Путин.

Трамп стал главой государства 20 января 2017 года. Майкл Флинн ушел в отставку в феврале 2017 года после подозрений в обсуждении снятия вопроса санкций с бывшим тогда послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Отмечалось, что Флинн покинул свой пост из-за того, что не сообщил подробности встречи с российским дипломатом вице-президенту Майку Пенсу.