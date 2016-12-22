Песков опроверг рассказ экс-главы ФБР про тему беседы Трампа и Путина

Информация о разговоре президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа про то, что российские проститутки являются самыми красивыми, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос, читал ли Песков мемуары бывшего главы ФБР Джеймса Коми, в которых тот рассказывает о разговоре Путина и Трампа про проституток, пресс-секретарь ответил: «Ну, если так написано в книге, то как минимум эта часть не соответствует действительности».

«Путин не мог такого говорить Трампу, особенно учитывая, что до того как он стал президентом, они ни разу не общались», — добавил пресс-секретарь.

Как пишет издание The Hill, в переданных в распоряжение конгресса США в четверг, 19 апреля, записях Коми фигурирует его разговор с Трампом. В нем американский президент отрицал встречу с проститутками во время поездки в Москву, однако заявил, что Путин сказал ему, что в России «одни из самых красивых проституток в мире».

В своей книге «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство» Джеймс Коми написал, что Трамп заявлял о своей обеспокоенности этим инцидентом и тем, что о нем может узнать его жена Мелания Трамп.

В начале 2017 года портал BuzzFeed опубликовал 35-страничное досье, составленное бывшим агентом британской разведки МИ-6. Оно сообщало о связи между представителями штаба Трампа и российскими спецслужбами. Также там утверждалось, что у российских спецслужб есть компрометирующие Трампа сведения.

Путин назвал эту информацию бредом, отметив, что, когда Трамп приезжал в Москву, он был не политиком, а бизнесменом. «Кто-то думает, что у нас спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером? Это полный бред. Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это взрослый человек, который долгие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира. Я с трудом могу представить, что он побежал в отель общаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Хотя и они у нас самые лучшие в мире», — заявил тогда российский президент.