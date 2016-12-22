Министры финансов России и США обсудили санкции

Глава Минфина Антон Силуанов и его американский коллега Стивен Мнучин встретились в Вашингтоне 20 апреля. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина США.

Встреча прошла по инициативе российской стороны. Отмечается, что Силуанов и Мнучин обсудили вопросы, связанные с конфликтами в Сирии и на Украине, а также с ситуацией на Корейском полуострове. Российский Минфин отмечает, что на встрече также обсуждалась «санкционная тематика», передает ТАСС.

Минфин США 6 апреля объявил о новых санкционных мерах против российских предпринимателей, чиновников и компаний. Ограничения были введены в том числе против бизнесмена Олега Дерипаски и его компаний En+Group и UC Rusal, главы «Газпрома» Алексея Миллера, главы ВТБ Андрея Костина, предпринимателя Игоря Ротенберга и других. По словам Силуанова, правительство создаст специальную структуру для поддержки попавших под санкции компаний.

«[Структура] будет координировать действия всех ведомств в правительстве и взаимодействовать с попавшими под санкции предприятиями», — заявил министр. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, государство будет в том числе осуществлять «централизованные закупки» продукции компаний, против которых были введены санкции.