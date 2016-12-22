Титов прокомментировал идею национализации UC Rusal

Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что национализация не поможет попавшей под санкции компании предпринимателя Олега Дерипаски выйти из кризиса. Об этом Титов заявил РБК на Ялтинском экономическом форуме.

По его словам, основная проблема заключается в рынках сбыта. «Государство в этом смысле ничем особенно помочь не сможет, потому что рынки сбыта все за рубежом. И то, что сегодня начали реагировать не только американские компании, но и даже китайские — это говорит о том, что все дуют на холодную воду, и даже притом, что санкции эти формально для них не работают, но тем не менее пытаются следовать в фарватере», — сказал Титов. По его словам, ответные санкции в адрес США являются контрпродуктивными.

«Нам нужно сегодня выверять свою политику, делать точечные удары, а не пытаться кампаниями широкого плана отвечать в любом случае. Мне кажется, продуктивнее было бы пытаться найти компромисс решений, чем пытаться друг друга в чем-то уесть», — отметил Титов. По словам бизнес-омбудсмена, в ответ на российские санкции последует новые ограничения со стороны западных стран, которые могут коснуться нефтегазового рынка.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков 18 апреля предложил национализировать компанию Дерипаски. «В экспертных кругах фигурируют различные точки зрения. Важно принимать во внимание мнение акционеров и собственников компании, возможности правительства. В данном случае речь идет об одной из точек зрения, которые активно обсуждаются. Насколько мне известно, пока сценариев, форм поддержки пока нет, что вполне объяснимо», — прокомментировал предложение Шмакова пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Минфин США 6 апреля ввел новые санкции против российских бизнесменов, чиновников и компаний, включая UC Rusal. В результате введенных ограничений произошло резкое падение стоимости ценных бумаг компании на международных рынках. По данным Bloomberg, UC Rusal в ближайшее время намерена переориентироваться на китайский рынок сбыта.

