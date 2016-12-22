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Райффайзенбанк сообщил об устранении технического сбоя
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Райффайзенбанк сообщил об устранении технического сбоя
Финансы, 20:31
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Райффайзенбанк сообщил об устранении технического сбоя

Райффайзенбанк устранил сбой. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

«Все банковские сервисы работают в штатном порядке. Мы понимаем, что создали немало трудностей, и хотели бы еще раз принести извинения за произошедшее», — говорится в сообщении.

В работе Райффайзенбанка произошел сбой
Финансы

О техническом сбое в работе Райффайзенбанка стало известно утром 20 апреля. Банк сообщал, что сбой не связан с ​действиями Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram.

19 апреля пользователи в соцсетях жаловались на работу систем банка ВТБ. Однако, в пресс-службе банка опровергли эту информацию.

Теги: «Райффайзенбанк» , сбой
Главное
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