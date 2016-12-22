ВТБ опроверг сообщения о сбоях в работе своих сервисов

Появившиеся в соцсетях сообщения о сбоях в работе технических систем ВТБ не соответствуют действительности, все работает штатно. Об этом заявила РБК сотрудница пресс-службы банка.

«Данная информация абсолютно не соответствует действительности. Все системы банка работают в штатном режиме», — сказала собеседница РБК.

Ранее в соцсетях появились жалобы на работу систем банка. Пользователи связывали это с попытками Роскомнадзора заблокировать Telegram.

Пользователь клиент ВТБ Люба Плотникова рассказала РБК, что она некоторое время не могла зайти в мобильное приложение банка, но сейчас все работает нормально.

«Не могла зайти в приложение «ВТБ Онлайн» минут 15 назад. Такое продолжалось минут 10. Сейчас все в норме», — сказала Плотникова.

Рост числа жалоб фиксировал и портал Downdetector.ru, который отслеживает сбои в работе крупных компаний. По данным интерактивной карты на портале, жалобы поступали, в частности, из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Казани, Перми, Краснодара.

Пользователи связывают проблемы в работе банка с попытками Роскомнадзора заблокировать в России работу Telegram. Последние несколько дней ведомство блокирует IP-адреса, через которые можно пользоваться этим мессенджером. Сопутствующие блокировки затронули IP-адреса хостинг-провайдеров Google и Amazon. На сбои в работе после этого жаловались, в частности, пользователи соцсетей, мессенджера Viber, онлайн-магазины.

РБК направил запрос в Роскомнадзор.