В работе Райффайзенбанка произошел сбой

Работа некоторых сервисов банка пострадала из-за технического сбоя. В Райффайзенбанке подчеркивают, что проблемы не связаны с действиями Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram

Фото: Олег Яковлев / РБК

В работе Райффайзенбанка произошел технический сбой, который повлиял на работу сервисов кредитной организации. Об этом говорится в сообщении в Twitter банка.

Сбой не связан с действиями Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram, заявили в кредитной организации. «РКН не связан с событиями этого утра. Сбой произошел на нашей стороне»,— отмечает банк в другом сообщении в Twitter.

В пресс-службе Райффайзенбанка подтвердили РБК информацию о техническом сбое в работе систем. «В кратчайшие сроки все будет восстановлено», — подчеркнул сотрудник пресс-службы.

19 апреля в соцсетях появились жалобы на работу систем банка ВТБ. Пользователи связывали это с попытками Роскомнадзора заблокировать Telegram. Также увеличение числа жалоб фиксировал портал Downdetector.ru, который отслеживает сбои в работе компаний. Жалобы поступали, в частности, из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Перми, Краснодара.

Источник РБК в банке отметил, что ВТБ не использует IP-адреса облачных сервисов, поэтому блокировка Роскомнадзором пулов IP-адресов в связи с необходимостью ограничить доступ к Telegram не могла отразиться на работе банка.

Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram 16 апреля после того, как Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать мессенджер из-за того, что он отказался передать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Ведомство блокирует IP-адреса, через которые можно пользоваться этим мессенджером. Сопутствующие блокировки затронули IP-адреса хостинг-провайдеров Google, Amazon, DigitalOcean. Кроме того, под блокировку попали адреса облачных сервисов Azure от Microsoft, Scaleway, Hetzner Online. На сбои в работе после этого жаловались, в частности, пользователи соцсетей, мессенджера Viber, онлайн-магазины. По данным реестра Роскомнадзора, общее число блокированных IP превысило 18 млн.