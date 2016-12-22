Суд арестовал напавшего на школу Стерлитамака подростка

Городской суд Стерлитамака арестовал 17-летнего подростка, который совершил нападение на педагога и одноклассницу в школе № 1. Об этом сообщили РБК в приемной судьи Казаковой Надежды.

«Ходатайство следственных органов о мере пресечения в отношении 17-летнего подростка в виде заключения под стражу удовлетворено судом», — заявили в приемной.

Нападение на башкирскую школу произошло утром 18 апреля. Его совершил один из учащихся коррекционного класса, вооруженный ножом. После этого он разлил бензин в кабинете информатики и поджег учебное помещение.

В результате действий подростка пострадали четыре человека, включая самого нападавшего. Все они были доставлены в больницу. Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Утром 20 апреля руководитель пресс-службы минздрава Башкортостана Светлана Кускарбекова сообщила РБК, что все пострадавшие при нападении в школе были переведены из реанимации в профильные отделения.​