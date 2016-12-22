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Польский евродепутат призвала запретить «Касперского» в структурах ЕС

Полиция Армении рассказала о неудачной попытке заблокировать улицы

СМИ назвали главного претендента на пост тренера «Зенита»

Лавров сообщил об обозначенных Россией «красных линиях» в Сирии

В работе Райффайзенбанка произошел сбой

В Европе запретили анонимную торговлю виртуальной валютой

Самолет «Аэрофлота» совершил вынужденную посадку в Новосибирске

Лавров рассказал о готовности Путина к встрече с Трампом

Пострадавших при нападении на школу в Стерлитамаке перевели из реанимации

Более 50 человек пострадали при сцепке вагонов с поездом в Зальцбурге

Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году

Россия уступила Венесуэле в рейтинге самых привлекательных гражданств

Роспотребнадзор выявил 591 случай завышения цен гостиницами перед ЧМ-2018

Лавров на 100% исключил войну между Россией и США

Пентагон потратит $928 млн на разработку крылатой гиперзвуковой ракеты

Крупнейшего производителя алкоголя уличили в недобросовестной конкуренции

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В Алтайском крае при пожаре погибли пять человек

Битва с непричастными: как блокировка Telegram стала угрозой для Рунета

Минкультуры отчитывалось в ФСБ о студии Серебренникова за год до арестов

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Иран пообещал «неприятную» для США реакцию на выход из ядерной сделки

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Росавтодор обвинил структуру Минтранса в срыве сроков по Крымскому мосту

Казнили старейшего в истории США приговоренного к высшей мере наказания

Гендиректор Mattel объявила об уходе со своего поста