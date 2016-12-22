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Пострадавших при нападении на школу в Стерлитамаке перевели из реанимации
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Пострадавших при нападении на школу в Стерлитамаке перевели из реанимации
Общество, 10:12
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Пострадавших при нападении на школу в Стерлитамаке перевели из реанимации

Все пациенты, пострадавшие при нападении в школе №1 в Стерлитамаке, переведены из реанимации в профильные отделения. Об этом РБК сообщила руководитель пресс-службы минздрава Башкортостана Светлана Кускарбекова.

По ее словам, состояние всех пострадавших удовлетворительное. Кускарбекова пояснила, что вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Нападение на школу в городе Стерлитамак. Фоторепортаж Еще 4 фото
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18 апреля ученик коррекционного класса пришел в школу №1 Стерлитамака и напал с ножом на одноклассницу и преподавателя. После этого он разлил в помещении горючее вещество и попытался поджечь школу. Услышав сработавшую пожарную сигнализацию, одна из учениц выпрыгнула в окно. Всего в результате инцидента пострадали четыре человека, включая нападавшего, все они были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Следственный комитет возбудил два уголовных дела: о покушении на убийство двух и более лиц и о халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики несовершеннолетних.

Теги: Стерлитамак , Школа , нападение , пострадавшие
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