СК возбудил два уголовных дела после нападения на школу в Стерлитамаке

В отношении подростка, совершившего нападение на школу в Стерлитамаке (Башкирия), возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Об этом сообщается в канале Следственного комитета в TamTam.

Кроме того, уголовное дело возбуждено по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних. По данным СКР, ранее в органы профилактики поступали сообщения об агрессивном поведении нападавшего.

По данным ведомства, утром 18 апреля 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 города Стерлитамака напал с ножом на одноклассницу и педагога. После этого он разлил горючее вещество и попытался поджечь школу, ​поэтому сработала пожарная сигнализация. Еще одна девочка выпрыгнула из окна.

В результате четыре человека были доставлены в больницу: две девочки, учитель информатики и сам нападавший. Состояние одной из школьниц оценивается как тяжелое.

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