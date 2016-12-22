Директор прокомментировала нападение на школу в Стерлитамаке

Директор школы № 1 в Стерлитамаке Наталья Муратова опровергла РБК информацию о том, что знала о подготовке нападения заранее. Она также отметила, что никто из родителей школьников не сообщал ей о намерениях ученика. «Нет», — ответила она на вопросы РБК, отказавшись от дальнейших комментариев по причине проверки Следственного комитета России (СКР).

В пресс-службе аппарата уполномоченного по правам ребенка в России сообщили РБК, что подросток перед нападением сообщил о своих намерениях бывшей однокласснице из другой школы. Девушка рассказала об этом своей маме, а та поставила об этом в известность директора школы № 1.

«Директор вызвал родителей подростка и провел с ними и с мальчиком профилактическую беседу», — заявили РБК в пресс-службе, отметив, что подросток с 2017 года был поставлен на внутришкольный учет. Информация о готовящемся нападении также была доведена до родителей подростка, которые, с их слов, приняли необходимые меры по оказанию помощи школьнику.

Подросток напал на школу № 1 в Стерлитамаке утром 18 апреля. Вооружившись ножом, школьник напал на свою одноклассницу и учительницу. Затем он разлил бензин в кабинете информатики и поджег его. Пострадали четыре человека, их доставили в больницу. Нападавшего также госпитализировали, позднее он был задержан полицией. По факту нападения на школу СКР возбудил два уголовных дела о покушении на убийство двух и более лиц, а также по факту халатности, которую допустили органы профилактики преступлений несовершеннолетних.