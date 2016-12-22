Российский дипломат попал в базу «Миротворца» из-за моряков «Норда»

Атташе генконсульства России в Харькове Дмитрий Бондарец попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Его назвали «сотрудником спецслужб страны-агрессора» и обвинили в организации незаконного пересечения границы.



По данным «Миротворца», Бондарец незаконно выдал российские паспорта экипажу задержанного пограничниками Украины российского судна «Норд».



Корабль под российским флагов украинские пограничники задержали в Азовском море 25 марта. Моряков обвинили в незаконном пересечении границы. Девять членов экипажа оштрафовали по административной статье, против капитана завели уголовное дело. Россия неоднократно заявляла о незаконности задержания судна.

8 апреля в Госпогранслужбе Украины заявили, что представители генконсульства России пытались на автомобилях вывезти команду за пределы страны, используя дипломатический иммунитет.

Сайт «Миротворец» был запущен в 2014 году. На ресурсе размещена база данных лиц, которых считают «сепаратистами» или «агентами Кремля».