В Киеве заявили о попытке нелегально вывезти экипаж «Норда» в Россию

Российские дипломаты пытались нелегально вывезти экипаж шхуны «Норд» за пределы страны, заявили в Госпогранслужбе Украины. В ведомстве уточнили, что моряки-рыболовы являются гражданами Украины

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Команду судна «Норд», задержанного 25 марта украинскими пограничниками, пытались нелегально вывезти в Россию, заявили в Госпогранслужбе Украины.

«Вывезти команду за пределы Украины пытались представители генерального консульства РФ под прикрытием своего иммунитета». — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В службе уточнили, что 7 апреля, примерно в 21:00 к пункту пропуска Гоптовка в Харьковской области подъехали два автомобиля Volkswagen с дипломатическими номерами России.

«Во время пограничного контроля лица, которые ехали как пассажиры, вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ. Сотрудниками Госпогранслужбы во время проверки установлено, что собственниками документов являются члены команды судна «Норд», задержанного в Азовском море, и что лица являются гражданами Украины, то есть на паспортный контроль они предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы», — уточнили в Госпогранслужбе.

Ранее 8 апреля адвокат Владимир Войтюк рассказал, что украинские пограничники не позволили членам экипажа пересечь границу в пункте пропуска Гоптовка на украинско-российской границе в Дергачевском районе Харьковской области.

Однако позже представитель керченского рыбколхоза имени 1 мая Анна Шевелева рассказала о гарантии украинских властей в том, что экипаж арестованного сейнера «Норд» покинет страну через границу с Крымом. «Украинская сторона гарантирует переход в Крым через Чонгар по выданным российской стороной команде документам, для обеспечения перехода выделена группа пограничников», — сказала тогда Шевелева и добавила, что сейчас экипаж находится в Харькове, моряки «отдыхают и отсыпаются» в гостинице.



Судно под российским флагом было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. Власти обвинили моряков в незаконном пересечении украинской границы. Девять членов экипажа были оштрафованы в ходе административного разбирательства в суде. Против капитана судна выдвинуто уголовное обвинение, он находится под стражей.