Лавров сообщил об обозначенных Россией «красных линиях» в Сирии

Накануне американских ракетных ударов по Сирии Россия и коалиция во главе с США провели переговоры на уровне военного руководства, в рамках которых Москва обозначила свои «красные линии» — сирийские районы, удары по которым будут иметь последствия для США, Франции и Великобритании. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «РИА Новости».

«Еще до того, как стали материализовываться планы нанести удары западной тройкой, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Васильевич Герасимов четко сказал, что если какие-то боевые действия так называемой коалиции нанесут ущерб российским военнослужащим, то мы будем жестко и четко отвечать. Причем, будем рассматривать в качестве законных целей не только сами ракеты, но и носители. Это было сказано четко и недвусмысленно», — заявил министр.

Лавров отметил, что командование американской коалицией заблаговременно было поставлено в известность о географическом положении российских «красных линий». По словам министра, установленные границы союзники не перешли.

Министр также подверг сомнению результаты ударов, которые предоставили американские коллеги. По словам представителей коалиции, все 105 ракет достигли своих целей. Тем не менее российские военные, которые наблюдали за всем происходящим в режиме реального времени, сообщили, что 71 ракета была сбита. Лавров заявил, что доказательства статистики российского Генштаба будут предоставлены «совсем скоро».

В ночь на 14 апреля США, Британия и Франция нанесли удары по объектам в Сирии, которые, по мнению коалиции, были задействованы в производстве химического оружия.