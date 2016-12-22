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Москва пообещала Украине жесткий ответ из-за задержанного экипажа «Норда»
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Москва пообещала Украине жесткий ответ из-за задержанного экипажа «Норда»
Политика, 22:34
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Москва пообещала Украине жесткий ответ из-за задержанного экипажа «Норда»

Москва оставляет за собой право на жесткие ответные меры, если Украина не отпустит домой членов российского экипажа судна «Норд». Российская сторона требует от Киева отпустить моряков, «прекратив измываться над российскими гражданами». О этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

«Требуем <...> дать им возможность, наконец, беспрепятственно возвратиться домой, к своим семьям. Наше терпение не безгранично. Оставляем за собой право на жесткие ответные действия», — говорится в сообщении российского МИДа.

Москва возмущена «циничным произволом» Киева в отношении «простых моряков». В МИДе отметили, что насильственное принуждение к украинскому гражданству и невозможность покинуть Украину грубо нарушают основополагающие права человека и противоречат цивилизованным нормам международных отношений.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что семерых членов экипажа «Норда» сняли с рейса в Минск. Двоим морякам ранее удалось вылететь в Белоруссию. По данным украинской стороны, моряки «обманным путем» выехали из страны, поскольку транскрипция их фамилий в российских паспортах отличалась от идентификационных данных граждан Украины.

Представитель Керченского рыбколхоза им. Первого мая Анна Шевелева, который является владельцем «Норда», рассказала РБК, что задержание семерых членов экипажа украинскими спецслужбами в аэропорту происходило «практически с применением силы». Сейчас задержанные находятся на Украине, так же как и капитан судна Владимир Горбенко. Стороны, по словам собеседницы РБК, «формируют правовую позицию».

Экипаж «Норда» был задержан украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море. Из-за того что Киев считает Крым своей временно оккупированной территорией, из-за захода судна в порты Крыма его экипаж заподозрили в нарушении правил пересечения госграницы. Киев считает членов экипажа гражданами Украины. На них были наложены административные штрафы за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее».

Капитану траулера Горбенко ​грозит до пяти лет лишения свободы за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства». Также он обвиняется в незаконном рыбном промысле. Он был выпущен из СИЗО в Херсоне под залог на сумму около 80 тыс. руб. Капитану также запретили покидать Украину и посещать Крым.

Теги: МИД России , рыболовецкое судно , Госпогранслужба Украины
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