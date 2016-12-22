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Парламент Кубы выдвинул единственного кандидата на замену Рауля Кастро
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Парламент Кубы выдвинул единственного кандидата на замену Рауля Кастро
Политика, 20:09
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Парламент Кубы выдвинул единственного кандидата на замену Рауля Кастро
Кубинский парламент предложил назначить главой страны первого вице-президента Мигеля Диаса-Канеля. В случае одобрения он станет первым лидером Кубы не из семьи Кастро после революции 1959 года
Мигель Диас-Канель (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Единственным кандидатом на пост председателя Государственного cовета Кубы (высший пост в стране) стал Мигель Диас-Канель, который сейчас является первым зампредседателя совета. О выдвижении было объявлено на первом заседании Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) нового созыва, сообщает Associated press.

Если депутаты одобрят кандидатуру 57-летнего Диаса-Канеля, он сменит на посту руководителя страны Рауля Кастро, которому 86 лет. Результаты голосования будут объявлены в четверг. В этот же день Рауль Кастро должен оставить пост председателя Госсовета Кубы.

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Reuters пишет, что, как правило, голосование на Кубе в таких случаях происходит единогласно или почти единогласно. В случае утверждения кандидатуры Диаса-Канеля, он станет первым главой республики не из семьи Кастро после революции 1959 года.

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Ранее нынешний глава Кубы Рауль Кастро неоднократно говорил, что не будет в 2018 году баллотироваться на новый срок председателя Госсовета. Наиболее вероятным преемником Рауля Кастро называли именно Диаса-Канеля.

Рауль Кастро руководит Кубой с февраля 2008 года. Он унаследовал этот пост после своего старшего брата Фиделя. В течение 30 лет (с 1976 года) Рауль Кастро был первым вице-президентом и фактическим преемником брата.

Авторы: Маргарита Девяткина, Мария Бондаренко.
Теги: Рауль Кастро
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