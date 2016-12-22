Отец мальчика из ролика о «химатаке» в Сирии пообещал дать показания

Отец сирийского мальчика, который фигурирует в видеоролике организации «Белые каски» о химической атаке в сирийском городе Дума, Омар Диаб заявил, что готов дать показания международным организациям, что применения химоружия не было.​ Об этом сообщает ТАСС.

«Никаких следов поражения химоружия у моего сына не было, он был немного напуган, но здоров. Я и моя семья готова свидетельствовать в любой точке мира, хоть в Женеве, хоть в Нью-Йорке, что не было никакого применения химического оружия», — сказал он агентству.

Накануне, 18 апреля, «Россия 24» взяла интервью 11-летнего Хасана Диаба, который, по данным телеканала, был в ролике «Белых касок». В съемках также приняли участие его мать и отец, которые заявили, что за участие в съемке боевики дали семье «финики, печенье, рис», после чего всех отпустили домой.

7 апреля движение «Белые каски» сообщило, что в сирийском городе Дума применили химическое оружие. По данным Всемирной организации здравоохранения в результате химатаки погибли 70 и пострадали около 500 человек.

13 апреля в Минобороны России заявили, что военные нашли авторов «постановочных» видеороликов о «химатаке» в Сирии и поговорили с ними.

Западные страны обвинили президента Сирии Башара Асада в применении химоружия. Дамаск отверг все обвинения. Однако 14 апреля коалиция из США, Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по Сирии.