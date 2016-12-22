«Россия 24» взяла интервью у мальчика «из постановки химатаки» в Сирии

«Россия 24» опубликовал интервью с сирийским 11-летним мальчиком Хасаном Диабом. По данным телеканала, ребенок фигурирует в видеоролике гуманитарной организации «Белые каски» о предполагаемой химической атаке в городе Дума и ее последствиях. В Минобороны России это видео назвали постановкой.

В интервью мальчик рассказал подробности этой съемки. «Мы были в подвале. Мама сказала мне, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице. Кричали: «Идите в больницу». Мы побежали в больницу. Как только я вошел, меня схватили и стали поливать водой. А после этого положили нас на кровати рядом с другими людьми», — говорит Диаб.

Мужчина, которого корреспондент в сюжете представляет как отца мальчика Омара Диаба, заявил, что не почувствовал признаков химической атаки. «Когда я узнал, что ребенок в больнице, отпросился с работы и побежал туда. Не было никакого химического оружия. Я курил на улице, ничего не чувствовал. Зашел в госпиталь и увидел свою семью. Боевики дали за участие в этой съемке финики, печенье, рис и всех отпустили домой. Мой ребенок отлично себя чувствовал», — сказал он.

С этим мальчиком встретился также военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. «Сегодня в городе Дума мне удалось пообщаться с мальчиком, которого зовут Хасан Диаб. Он фигурирует на съемке «Белых касок», когда была проведена провокация с применением химического оружия, и в больницу города Дума прибежали люди с камерами, начали поливать детей водой и записывать это все на видео. После чего это видео было распространено в сетях, и это послужило причиной для американских ударов по территории Сирии», — заявил журналист.

Ранее Минобороны России сообщило, что нашло участников съемки этого видеоролика о последствиях химатаки. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что военным удалось найти двух людей, которые снялись в этом ролике, они имеют медицинское образование и работают в отделении скорой помощи, заявили в Минобороны. Конашенков заявил об инсценировке.



Как заявило ранее движение «Белые каски», 7 апреля в городе Дума произошла химическая атака. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что во время этой атаки погибли 70 человек и около 500 пострадали.

Страны Запада обвинили в атаке президента Сирии Башара Асада. После этого, 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли авиаудар по Сирии, заявив, что целью удара стала инфраструктура, которая якобы была задействована при проведении химических атак.​