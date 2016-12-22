Виновница ДТП с «пьяным» мальчиком попросила об отсрочке приговора

Жительница Подмосковья Ольга Алисова, признанная виновной по делу о ДТП в Балашихе, попросила суд об отсрочке исполнения приговора. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Мособлсуда Наталью Осипову сообщает «РИА Новости».

По словам Осиповой, Алисова просила дождаться достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Ходатайство будет рассмотрено 18 апреля.

1 марта Мособлсуд отказался пересматривать приговор Алисовой и оставил его без изменений. Представители потерпевшей стороны требовали ужесточения и настаивали на обвинении по ст. 35 УК РФ («Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом»), так как, по их словам, результат наркологической экспертизы и заключение о том, что машина Алисовой не превышала скорость 20 км/ч, являются подделками.

Авария произошла в апреле 2017 года. Ее жертвой стал шестилетний мальчик. Суд первой инстанции признал Алисову виновной. Обвинение утверждало, что она могла предотвратить ДТП, но не сделала этого.

Дело стало резонансным из-за заключения экспертов о том, что в крови погибшего ребенка обнаружены 2,7 промилле алкоголя. На этом основании Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, экспертиза доказала, что врач Михаил Клейменов нарушил правила проведения исследования, что привело к загрязнению образца крови ребенка «спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения».​

15 ноября 2017 года Железнодорожный городской суд Московской области приговорил Алисову к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, суд обязал женщину выплатить родным погибшего ребенка компенсацию морального вреда в размере 2,5 млн руб.