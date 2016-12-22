Минобороны опровергло ранение российского офицера в сирийской Думе

Данные о ранении российского офицера в сирийском городе Дума не соответствуют действительности. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, сообщает «РИА Новости».

По информации центра, в ходе перестрелки в Думе был ранен сирийский сотрудник безопасности. Российских военных на месте происшествия не было.

О ранении российского офицера в Думе, сопровождавшего группу сотрудников ООН, сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Как сообщал Reuters со ссылкой на главу ОЗХО Ахмета Узюмджю, из-за обстрела отложили прибытие инспекторов организации к месту предполагаемой химической атаки в Думе. Изначально они должны были начать работу 18 апреля. В Думе находятся остатки боевиков группировки «Джейш аль-Ислам», которые отказались покинуть населенный пункт.