Глава ОЗХО заявил об обстреле миссии безопасности ООН в Восточной Гуте

Сотрудников группы по обеспечению безопасности ООН в Сирии обстреляли в пригороде Дамаска Восточная Гута. Об этом заявил глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ​Ахмет Узюмджю, сообщает Reuters.

На данный момент специалисты ОЗХО ожидают разрешения сирийских властей на въезд в город Дума, где, предположительно произошла химатака. Условием начала их работы официальный Дамаск заявил положительное заключение экспертов ООН по безопасности. Миссия ОЗХО прибыла в Восточную Гуту 17 апреля.

О применении отравляющих веществ в начале апреля заявила организация «Белые каски». Западные страны возложили ответственность за химатаку на режим Башара Асада, поддерживаемый Россией и Ираном. Официальный Дамаск эти обвинения отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров назвал химатаку «инсценировкой». 14 апреля группировка США, Франции и Великобритании нанесли ракетные удары по сирийским объектам, которые, по их мнению, использовались для производства химического оружия.