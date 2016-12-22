Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,94 60,50 EUR Нал. 76,68 75,09 USD Бирж. 61,16 -0,39 EUR Бирж. 75,74 -0,39 USD ЦБ. 61,55 +0,41 EUR ЦБ. 76,09 +0,24 EUR/USD 1,24 +0,00 BTC/USD Бирж. 8021,90 -84,50 MOEX 2234,91 +2,00% RTS 1154,55 +2,95% Brent 72,73 +1,44% DJIA 24791,36 +0,02% Nasdaq 7312,21 +0,43% FTSE 7317,34 +1,26%
Мантуров исключил запрет Россией поставок титана для Boeing
Лента новостей
Чемпионат России по футболу. «Зенит» — «Динамо». Онлайн 19:30, Спорт Следствие проверит банкира Антонова на детекторе лжи 19:15, Общество СМИ узнали о задержании первого вице-мэра Сочи Мугдина Чермита 19:13, Политика «Волга-Днепр» объяснила отказ от дальнейших перевозок военных грузов НАТО 19:11, Бизнес Госдеп пригрозил Турции санкциями из-за покупки С-400 19:06, Политика Банк «Уралсиб» и Samsung: как повысить личную финансовую эффективность​ 19:06, Партнерский материал Путин назвал газомоторное топливо приоритетным для России 19:05, Экономика Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети 19:00, Общество Путин назвал 12 городов с самыми большими объемами выбросов 18:56, Общество Минобороны опровергло ранение российского офицера в сирийской Думе 18:51, Политика Создатели «Новичка» поспорили о его свойствах 18:51, Общество В Филиппинах ужесточат наказания за криптовалютные преступления 18:36, Крипто Постпред России в ОЗХО обвинил G7 в развязывании дипломатической войны 18:34, Политика Директор «Артека» призвал лидеров стран последовать примеру Башара Асада 18:20, Общество Рост зарплат замедлился в полтора раза после предвыборной кампании 18:20, Экономика «Синдром Rusal» спровоцировал сильнейший за 10 лет скачок цен на никель 18:15, Экономика СМИ узнали о намерении инвесторов вложить $25 млрд в новый турнир ФИФА 18:13, Спорт Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 18:09, РБК и Билайн Эсминец США вошел в порт Хельсинки 18:07, Общество Миссию ОЗХО по расследованию химатаки в Думе отложили после обстрела 18:04, Политика Назарбаев сменил командующих десантными войсками, артиллерией и ВМС 18:03, Политика Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве 17:55, Общество Малобродский пожаловался на переселение в камеру «к ворам и наркоманам» 17:49, Общество Москалькова направила запрос в прокуратуру и ФСИН после смерти Пшеничного 17:48, Общество В Госдуме предложили облегчить правила взимания налогов 17:42, Экономика Уходят под воду: на Мальдивах появятся первые подводные бунгало 17:35, Стиль Обувь-2018: сказка или модный тренд 17:32, Спецпроект РБК PINK Мантуров исключил запрет Россией поставок титана для Boeing 17:28, Экономика
Мантуров исключил запрет Россией поставок титана для Boeing
Новые санкции США, 17:28
0
Мантуров исключил запрет Россией поставок титана для Boeing

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», что Россия не планирует запрещать поставки отечественного титана для американского концерна Boeing в ответ на антироссийские санкции.

Министр отметил, что Россия не будет принимать решения, которые отрицательно скажутся на отечественных предприятиях. «Мы не будем уподобляться тем, которые применяются американскими партнерами. Поскольку это отразится в первую очередь на отгрузке продукции компании «ВСМПО-Ависма» (российский производитель титана) и совместного российско-американского предприятия, которое размещено в «Титановой долине» в Свердловской области, где формируется добавленная стоимость», — пояснил он.

На этих предприятиях, по словам главы Минпромторга, работают российские коллективы.

Министр сравнил нецелесообразность ответных мер на американские санкции с запретом Украины на поставку в Россию газовых турбин. «Можно, конечно, уподобляться, например, коллегам из Украины, когда они просто запретили поставку своих газовых турбин для судостроения, отказавшись от постоянного стабильного покупателя со стороны России. Теперь отсутствует заказчик, зато у нас появилось собственное производство, компетенции», — сказал он.

Ответные меры Госдумы на санкции Запада. Полный список
Политика

Минфин США ввел новые санкции против России США 6 апреля. Госдума подготовила законопроект об ответных санкциях 13 апреля. Документ предусматривает запрет на работу в нескольких отраслях с компаниями, где не менее 25% в капитале принадлежит США, организациям из американской юрисдикции или из юрисдикций других стран, которые поддерживают ограничения. Санкции касаются атомной отрасли, авиастроительной и ракетно-двигательной промышленности.

После этого корпорация «ВСМПО-Ависма» предупредила, что ответные меры Москвы против США могут навредить России. Угроза потери мирового рынка может поставить в тяжелое положение компанию и более 20 тыс. ее сотрудников, которые трудятся на Урале. Российская корпорация — крупнейший мировой производитель титана и титановых изделий, в 2016 году получила 76 222 млрд руб. выручки и 26 633 млрд руб. прибыли по РСБУ.

Теги: Boeing , Денис Мантуров , титан , поставки , Санкции , ВСМПО-Ависма
Главное
В Госдуме предложили облегчить правила взимания налогов Экономика
Материалы по теме
Госдума решила запретить компаниям работать с США в трех отраслях Экономика
Производитель титана увидел риск потери рынка из-за санкций России Бизнес
UC Rusal частично остановила поставки алюминия на экспорт из-за санкций Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.