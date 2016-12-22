Мантуров исключил запрет Россией поставок титана для Boeing

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», что Россия не планирует запрещать поставки отечественного титана для американского концерна Boeing в ответ на антироссийские санкции.

Министр отметил, что Россия не будет принимать решения, которые отрицательно скажутся на отечественных предприятиях. «Мы не будем уподобляться тем, которые применяются американскими партнерами. Поскольку это отразится в первую очередь на отгрузке продукции компании «ВСМПО-Ависма» (российский производитель титана) и совместного российско-американского предприятия, которое размещено в «Титановой долине» в Свердловской области, где формируется добавленная стоимость», — пояснил он.

На этих предприятиях, по словам главы Минпромторга, работают российские коллективы.

Министр сравнил нецелесообразность ответных мер на американские санкции с запретом Украины на поставку в Россию газовых турбин. «Можно, конечно, уподобляться, например, коллегам из Украины, когда они просто запретили поставку своих газовых турбин для судостроения, отказавшись от постоянного стабильного покупателя со стороны России. Теперь отсутствует заказчик, зато у нас появилось собственное производство, компетенции», — сказал он.

Минфин США ввел новые санкции против России США 6 апреля. Госдума подготовила законопроект об ответных санкциях 13 апреля. Документ предусматривает запрет на работу в нескольких отраслях с компаниями, где не менее 25% в капитале принадлежит США, организациям из американской юрисдикции или из юрисдикций других стран, которые поддерживают ограничения. Санкции касаются атомной отрасли, авиастроительной и ракетно-двигательной промышленности.

После этого корпорация «ВСМПО-Ависма» предупредила, что ответные меры Москвы против США могут навредить России. Угроза потери мирового рынка может поставить в тяжелое положение компанию и более 20 тыс. ее сотрудников, которые трудятся на Урале. Российская корпорация — крупнейший мировой производитель титана и титановых изделий, в 2016 году получила 76 222 млрд руб. выручки и 26 633 млрд руб. прибыли по РСБУ.