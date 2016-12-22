Суд назначил Энтео 100 часов работ за акцию в защиту Telegram

Мещанский суд Москыы назначил активисту Дмитрию Цорионову (Энтео) 100 часов обязательных работ за участие в акции в защиту мессенджера Telegram. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Энтео признан виновным в правонарушении по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП России (нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Ранее аналогичное наказание получила участница Pussy Riot Мария Алехина. Еще две участницы акции Алина Музыченко и Юлия Костенко были оштрафованы на 20 тыс. и 10 тыс. руб. соответственно.

Акция у здания ФСБ прошла 16 апреля. Ее участники запускали бумажные самолетики. В этот день Роскомнадзор начал процедуру блокировки Telegram по решению Таганского суда Москвы. Решение о блокировке принято 13 апреля по иску Роскомнадзора. Основанием стал отказ мессенджера передать ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.