Россия предложила ОЗХО внести изменения в Конвенцию по химоружию

Делегация России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) предложила внести изменения в Конвенцию по запрещению химоружия, с тем, чтобы сделать информацию о токсичных химикатах более закрытой. Об этом говорится в сообщении делегации, которое поступило в РБК.

«С учетом большого количества научных публикаций о токсичных химикатах, которые появились в последние 20 лет и угрожают целям Конвенции по химоружию. Россия считает, что для придания Конвенции большего веса руководителю технического секретариата ОЗХО следует подготовить и представить на ближайшей встрече исполнительного совета проект решения в соответствии с параграфом 5 статьи 15 Конвенции, которое позволяло бы изменения и развитие приложения (Конвенции) со списком химикатов», — уточняется в документе.

В среду 18 апреля по запросу Великобритании в Гааге пройдет заседание исполнительного совета ОЗХО, посвященное отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло 4 марта. По данным британской стороны, они были отравлены химикатом «Новичок».

12 апреля ОЗХО в своем докладе подтвердила использование «Новичка» при отравлении Скрипалей, но авторы документа не назвали страну — источник отравляющего вещества. После этого Лондон попросил Совбез ООН созвать специальное заседание исполнительного совета ОЗХО.