Спор на новом уровне: чего ждать Москве от доклада ОЗХО о «деле Скрипаля»

Лондон намерен привлечь Россию к ответственности за нарушение конвенции о запрещении химического оружия, используя инструменты ОЗХО и ООН. Процедура может завершиться лишением прав и привилегий России в ОЗХО и другими санкциями

Полицейские Великобритании обыскивают место, которое посещал Сергей Скрипаль перед отравлением. Апрель 2018 года (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Война на бумаге

Великобритания планирует обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КХО). Об этом днем в пятницу, 13 апреля, рассказал британский посол в России Лори Бристоу. Дипломат выступал на брифинге в Москве для представителей более 60 посольств иностранных государств в России.

«После инцидента в Солсбери Россия все отрицает, отвлекает внимание и прибегает к дезинформации. Отчет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не оставляет сомнений в том, какое вещество было применено в ходе атаки», — отметил посол. Именно для привлечения России к ответственности за атаку в Солсбери и нарушение КХО, по словам Бристоу, Лондон накануне созвал заседания Совбеза ООН и исполнительного совета ОЗХО, которые состоятся на следующей неделе.

Брифинг в Москве был созван для разъяснения позиции Лондона после завершения расследования экспертов ОЗХО по так называемому делу Скрипаля. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в парке английского Солсбери без сознания. С тех пор Юлия пришла в себя, выписана из больницы и перевезена британскими властями в «безопасное место». Ее отец по-прежнему находится в больнице.

​Лондон обвинил Россию в попытке покушения на Скрипалей путем использования химического оружия — высокотоксичного отравляющего вещества группы «Новичок», которое якобы разрабатывали в СССР в 1980-е годы. Москва все обвинения отрицает и указывает, что Лондон обязан привлечь к расследованию инцидента россиян.

По запросу Британии группа экспертов ОЗХО начала расследование 19 марта. Его результаты поступили в ОЗХО, которая 11 апреля передала полную версию отчета Лондону. По просьбе британской стороны 12 апреля организация распространила рассекреченное резюме документа.

Согласно резюме, группа экспертов изучила вещество, которым были отравлены Скрипали, и подтвердило выводы британских исследователей о его «идентичности», но не привела название. Ранее британские эксперты в лаборатории в Портон-Дауне заявили, что при атаке в Солсбери использовалось именно вещество группы «Новичок».

Как и эксперты из Портон-Дауна, химики ОЗХО не назвали место происхождения отравляющего вещества, поскольку это не входило в круг их задач. Однако в резюме указано, что использованное вещество было крайне высокой чистоты. По мнению посла Бристоу, это свидетельствует о том, что яд был произведен квалифицированными специалистами в профессиональной лаборатории, то есть с участием государственных структур.

Новые данные Днем 13 апреля параллельно с брифингом в Москве советник правительства Великобритании по национальной безопасности Марк Седвилл опубликовал свое письмо генсеку ООН Йенсу Столтенбергу с новыми деталями, на основании которых Лондон пришел к выводу об ответственности России за инцидент. Как и в прежних заявлениях британских властей, Седвилл отметил, что только у России были и технические средства, и мотив, и опыт проведения подобных операций с отравлением неугодных. Кроме того, советник раскрыл некие неподтвержденные доселе детали. На основании разведданных Седвилл уверяет, что «в середине 2000-х годов президент Владимир Путин был вовлечен в оружейную химическую программу России». В те же годы российские спецслужбы якобы изучали способы скрытного нанесения нервно-паралитических веществ «в том числе на дверные ручки». Наибольшую же концентрацию химиката этого класса эксперты ОЗХО нашли именно на ручке входной двери в доме Сергея Скрипаля, пишет Седвилл. По словам Седвилла, у Лондона есть также информация, «показывающая интерес российской разведки к Скрипалям», например якобы имевшая место в 2013 году попытка главного управления Генштаба (ранее ГРУ) взломать электронные ящики Юлии Скрипаль.

Что грозит России

Заседание Совбеза ООН, на котором, по словам посла Бристоу, будут обсуждаться итоги расследования ОЗХО, созвано еще накануне британским постпредством при ООН. Дата заседания пока не назначена, ориентировочно оно состоится на следующей неделе. Созванное же ​Британией заседание исполнительного совета ОЗХО состоится утром 18 апреля. Совет состоит из представителей 41 страны, которые постоянно ротируются, — это основной исполнительный орган ОЗХО.

Процедура наказания за нарушение Конвенции о запрещении химического оружия прописана в ст.12 конвенции. Если государство подозревается в нарушении, созывается исполнительный совет ОЗХО, который сначала требует исправить нарушения в установленный срок. Следом созывается конференция государств —участников КХО, куда входят 193 страны, она может по рекомендации исполнительного совета лишить страну-участника некоторых прав и привилегий члена ОЗХО, прописанных в конвенции, вплоть до исправления ситуации.

Среди указанных в КХО прав и привилегий помимо права голоса в организации и права на запрос экспертов-химиков значится право государств производить и закупать не запрещенные конвенцией химикаты и привилегия участвовать в работе исполнительного совета на ротационном принципе.

Когда же речь идет о нарушении прописанных в ст.1 базовых принципов КХО (отказ от разработки, применения, приобретения химического оружия), конференция государств-участников может рекомендовать коллективные санкции против страны-нарушителя. В «особо серьезных случаях» конференция передает вопрос в Генассамблею и Совбез ООН. Правда, критерии, указывающие на то, насколько серьезен тот или иной случай, в КХО не указаны.

Россия изначально утверждала, что результаты расследования ОЗХО не признает, пока российской стороне не будет предоставлен доступ к пострадавшим в Солсбери, к самим материалам экспертизы ОЗХО и ко всем имеющимся в распоряжении Лондона данным об инциденте. Об этом 12 апреля после публикации резюме заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Великобритания продолжает заниматься провокациями. Будем давать отпор», — заявила она РБК.

У Великобритании понятная и логичная линия поведения, считает Федор Лукьянов, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России. «Стороны пытаются перехватить друг у друга инициативу. Последние несколько дней было ощущение, что Россия эту инициативу перехватила, когда эксперты в Портон-Дауне заявили, что не установили происхождение вещества, отравившего Скрипалей. Теперь в натиск идет Британия, пытаясь использовать формулировки отчета ОЗХО в полную силу», — говорит Лукьянов. Эксперт объясняет это тем, что дипломатический конфликт развивается в формате информационно-политической войны, где важно не упускать инициативу в споре.

Лукьянов также отмечает, что ОЗХО не способна и не заинтересована выступать в роли обвинителя. «Она действует строго в рамках юридических процедур. У нее нет полномочий кого-то в чем-то обвинять», — говорит Лукьянов. Но даже если обвинения будут вынесены в ООН, Россия, как постоянный член Совбеза, сможет заблокировать любую резолюцию, добавил он.

Ранее ответственной за применение химического оружия называли Сирию — после газовой атаки в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года. Сирия является членом ОЗХО с осени 2013 года. После атаки в Хан-Шейхуне эксперты ОЗХО 19 апреля подтвердили факт химической атаки, после чего вопросом занялась совместная группа расследователей ООН и ОЗХО. Группа была создана по инициативе ООН в 2015 году для выяснения причин химатаки, произошедшей еще в августе 2013 года, до присоединения Дамаска к конвенции. В октябре 2017 года группа представила доклад, обвинив власти Сирии в организации химатаки в Хан-Шейхуне. Москва обвинила группу ООН-ОЗХО в «антисирийской направленности», «непрофессионализме» и неоднократно накладывала вето в Совбезе ООН на продление ее полномочий. В итоге уже в ноябре 2017 года она была распущена.