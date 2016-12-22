Лондон попросил созвать заседание СБ ООН из-за доклада по «делу Скрипаля»

Лондон просит провести заседание Совета Безопасности ООН после публикации доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Великобритании при ООН в Twitter.

«Великобритания требует провести заседание СБ ООН в связи с докладом ОЗХО по инциденту в Солсбери», — отметили в постпредстве. Британские дипломаты добавили, что они ожидают, что заседание пройдет на следующей неделе.

​12 апреля ОЗХО опубликовала доклад, в котором подтвердила использование вещества «Новичок» при отравлении Скрипалей. При этом в организации не уточнили страну-источник этого яда. После публикации доклада глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости провести специальное заседание исполнительного совета ОЗХО 18 апреля. Позже в организации согласились провести встречу.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы 4 марта. Было установлено, что их отравили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что против них было применено нервно-паралитическое вещество «Новичок», и обвинила в случившемся Россию. Москва все обвинения отрицает.

Юлия Скрипаль пришла в сознание в конце марта. Ее отец вышел из критического состояния 6 апреля.