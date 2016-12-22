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СМИ узнали о поставке химикатов из Бельгии в Сирию в обход эмбарго ОЗХО
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СМИ узнали о поставке химикатов из Бельгии в Сирию в обход эмбарго ОЗХО
Война в Сирии, 12:44
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СМИ узнали о поставке химикатов из Бельгии в Сирию в обход эмбарго ОЗХО
Три компании из Бельгии экспортировали в Сирию химические компоненты, в том числе пригодные для изготовления зарина. Неограниченный экспорт таких веществ из ЕС в Сирию запрещен ОЗХО и подлежит обязательному лицензированию
Офис Организации по запрещению химического оружия (Фото: Pierre Crom / Getty Images)

Бельгийская таможня подала иск к трем компаниям из Антверпена, которые в период между 2014-м и 2016 годом в нарушение действовавших ограничений поставили в Сирию сотни тонн промышленных химикатов — изопропанола, ацетона, метанола и дихлорметана, сообщил бельгийский журнал Knack.

Это компании A.A.E. Chemie Trading, Annex Customs и Danmar Logistics, первая из которых — оптовый поставщик химических продуктов для промышленного использования. Две другие компании выступали посредниками поставок: Anex Customs осуществляла административное сопровождение сделок; а Danmar Logistics отвечала за транспорт и логистику. Всего с мая 2014 по декабрь 2016 год в Сирию было отправлено 24 партии химикатов: 168 т изопропанола, 219 т ацетона, 77 т метанола и 21 т дихлорметана.

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Издание утверждает, что как минимум одно из указанных веществ — 95-процентный изопропиловый спирт — можно использовать при производстве химического оружия.

В промышленности изопропанол часто используют как заменитель этилового спирта. Например, в этом качестве его активно применяют в производстве косметики, парфюмерии и бытовой химии. Однако изопропанол также может использоваться при производстве отравляющего вещества зарин, указывает издание.

При этом с 2013 года экспорт химикатов в Сирию подлежит лицензированию по требованию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО): государствам — членам ЕС не разрешается выдавать такое разрешение, если они «имеют разумные основания полагать», что экспортируемые товары «могут быть использованы для внутренних репрессий» или для «производства продуктов», которые могут служить этой цели, то есть для применения химического оружия, пишет Knack.

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В частности, по этой причине Бельгия в октябре 2016 года отказались от контракта на экспорт химикатов в Сирию на €1,9 млн, отмечает издание.

Представители всех трех компаний утверждают, что не знали о требованиях получать специальное разрешение и работали с проверенными частными трейдерами, которые занимаются поставками товаров для изготовления лакокрасочных изделий. По утверждению A.A.E. Chemie Trading, компания работает со своими партнерами в Сирии более 20 лет.

Первое слушание по иску бельгийской таможни назначено на 15 мая.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Сирия , Бельгия , химические вещества
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