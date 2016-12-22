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Сирия назвала условие работы миссии ОЗХО на месте «химатаки» в Думе
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Сирия назвала условие работы миссии ОЗХО на месте «химатаки» в Думе
Война в Сирии, 05:29
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Сирия назвала условие работы миссии ОЗХО на месте «химатаки» в Думе

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) смогут начать работу на месте предполагаемой химической атаки в городе Дума в среду, 18 апреля, если специалисты ООН по безопасности посчитают это возможным. Об этом заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, передает ТАСС.

«Команда экспертов ООН по безопасности прибыла сегодня (17 апреля) в Думу примерно в 15:00 по времени Дамаска, то есть в восемь утра по Нью-Йорку, чтобы оценить ситуацию с безопасности на месте. Если команда экспертов ООН по безопасности решит, что ситуация в Думе спокойная, то миссия по установлению фактов начнет работу в Думе завтра (18 апреля)», — сказал постпред на заседании Совбеза ООН.

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По словам Джаафари, «решение о прибытии Миссии по установлению фактов предстоит сделать только ООН и ОЗХО». «Сирийское правительство сделало все возможное, чтобы помочь работе этой миссии», — подчеркнул он. Кроме того, он назвал ложью утверждения западных стран о том, что следователям мешают начать работу на месте инцидента в Думе.

О химической атаке в Думе в ночь на 8 апреля заявили активисты организации «Белые каски», известной также как «Сирийская гражданская оборона». Ответственность за атаку западные страны возложили на правительственные войска, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду. Официальный Дамаск эти обвинения отрицает. Министерство иностранных дел России заявило, что применение химического оружия в Думе является постановкой и Москва способна это доказать.

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В качестве ответной меры на «химическую атаку» в Думе Соединенные Штаты совместно с Великобританией и Францией утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, использовались для производства химического оружия.

Теги: Восточная Гута , Дума , химическая атака , ООН , ОЗХО , Башар Джаафари
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