Минтранс продлил разрешение американским авиакомпаниям летать над Россией

Министерство транспорта России подтвердило продление разрешений американским авиакомпаниям на полеты над территорией России. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее о получении такого разрешения на шесть месяцев со ссылкой на информацию Госдепа сообщил Reuters.

Официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт сообщила, что власти США планировали провести встречу с представителями российского правительства для обсуждения вопроса выдачи разрешения на пролеты американских самолетов над территорией России. По ее словам, переговоры были отменены по инициативе российской стороны.

Действие предыдущего соглашения завершилось 17 апреля.

13 апреля в Госдуму был внесен законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств», ставший ответом на новый санкционный список США.

Один из его пунктов предусматривает повышение сборов на аэронавигационное обслуживание воздушных судов, осуществляющих перевозку грузов и использующих воздушное пространство России.