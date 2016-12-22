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Госдеп заявил о планах обсудить вопрос пролетов авиалайнеров над Россией
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Госдеп заявил о планах обсудить вопрос пролетов авиалайнеров над Россией
Политика, 00:49
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Госдеп заявил о планах обсудить вопрос пролетов авиалайнеров над Россией

Власти США намерены провести встречу с представителями российского правительства для обсуждения вопроса выдачи разрешения на пролеты американских самолетов над территорией России. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.

По ее словам, на этой неделе в Вашингтоне была запланирована встреча с официальными представителями российских авиационных властей. Однако, как отметила Нойерт, встреча была отменена по инициативе России. «Они сказали, что запланируют ее заново с нами. У нас пока нет новой даты. Мы ждем, что они будут с нами работать насчет даты, потому что мы не хотим прекращения [действия разрешения на полеты в воздушном пространстве России] для авиаперезчиков США», — сказала она.

Госдеп заявил о подготовке авиакомпаний США к запрету пролета над Россией
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Представитель Госдепа также рассказала, что американские авиакомпании ведут соответствующие переговоры с российскими властями, а дипломаты США в свою очередь оказывают помощь в этом диалоге. «Россия еще не указала, продлит ли она разрешения на полеты американских перевозчиков», — добавила она, подчеркнув, что Россия призвала США не паниковать.

«Будем надеяться, все вернется на накатанную колею, и планы пассажиров и наших перевозчиков сорваны не будут, мы работаем над этим», — заключила дипломат.​

Ранее в ходе брифинга Хизер Нойерт напомнила, что действие соглашения между американскими перевозчиками и российским правительством истекает во вторник, 17 апреля. По ее словам, несколько авиакомпаний из США изменяют маршруты следования рейсов в Азию в связи с возможным запретом пролета над территорией России.

Теги: авиаперелеты , Хизер Нойерт , Госдеп США , пролет , разрешение
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