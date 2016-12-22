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Американские авикомпании получили разрешение на пролет над Россией
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Американские авикомпании получили разрешение на пролет над Россией
Политика, 03:12
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Американские авикомпании получили разрешение на пролет над Россией

Россия согласилась на шестимесячное продление разрешения на пролет американских лайнеров над территорией России, сообщает Reuters со ссылкой на информацию Госдепартамента. Авиакомпании получили разрешение за несколько часов до истечения срока действия соглашения, заключенного ранее.

«Несколько американских авиакомпаний подтвердили нам, что они получили разрешения на эти пролеты», — заявили в Госдепе.

Минтранс России также продлил разрешение на все грузовые рейсы из Азии в Европу до 20 апреля, добавили в ведомстве.

Ранее представители американских авиакомпаний обратились за помощью в Госдепартамент, поскольку соглашение о пересечении воздушного пространства России истекают, а стороны не договорились о переговорах по его продлению.​ Представители американских перевозчиков заявили, что министерство транспорта России прекратило переговоры и попросило США предложить новые даты.

Официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что американские компании начали подготовку к изменению маршрутов полетов в Восточную Азию, поскольку срок прежнего соглашения истекает, а новое стороны не заключили.

Теги: Минтранс России , пролет , авиакомпании
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